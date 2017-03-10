Вице-президент «Роснефти» уволился и вернулся на военную службу

Руководитель службы безопасности компании «Роснефть» Олег Феоктистов принял решение покинуть компанию.
Информации об уходе Феоктистова подтвердил глава «Роснефти» Игорь Сечин. Он также сообщил, что Феоктистов вернулся на военную службу.
При этом Сечин не стал называть причину увольнения руководителя службы безопасности и вице-президента «Роснефти», передает «Интерфакс».
Генерал Феоктистов исполнял обязанности первого заместителя начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и руководил шестой службой УСБ ФСБ. В «Роснефти» он начал работать с сентября 2016 года.
При этом Сечин не стал называть причину увольнения руководителя службы безопасности и вице-президента «Роснефти», передает «Интерфакс».
Генерал Феоктистов исполнял обязанности первого заместителя начальника управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ и руководил шестой службой УСБ ФСБ. В «Роснефти» он начал работать с сентября 2016 года.
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