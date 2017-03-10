Памела Андерсон в откровенных нарядах ходит в гости к Джулиану Ассанжу

Памела Андерсон ночью наведалась в посольство Эквадора в Лондоне и навестила Джулиана Ассанжа.
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Знаменитую блондинку заметили у входа в посольство Эквадора в Лондоне, где с 2012 года скрывается знаменитый разоблачитель. При этом, как отмечает The Sun, знаменитая артистка не стала отрицать, что ее и Ассанжа связывают романтические отношения.
Масла в огонь подлил откровенный наряд Памелы Андерсон. Пользователи соцсетей так и не пришли к единому мнению о том, что было на звезде экрана — очень короткое платье или водолазка, едва прикрывающая бедра. При этом юбку или брюки Памела Андерсон не надела.
Надо сказать, что Памела Андерсон уже не первый раз навещает Джулиана Ассанжа. Сама актриса называла основателя WikiLeaks «довольно сексуальным», однако опровергала слухи о романе. По словам Памелы Андерсон, дело ограничивается содержательными и интересными беседами. Сам Ассанж признавал, что актриса очень ему нравится. Он называл Андерсон «привлекательной и умной женщиной», которая хорошо разбирается в психологии.
Масла в огонь подлил откровенный наряд Памелы Андерсон. Пользователи соцсетей так и не пришли к единому мнению о том, что было на звезде экрана — очень короткое платье или водолазка, едва прикрывающая бедра. При этом юбку или брюки Памела Андерсон не надела.
Надо сказать, что Памела Андерсон уже не первый раз навещает Джулиана Ассанжа. Сама актриса называла основателя WikiLeaks «довольно сексуальным», однако опровергала слухи о романе. По словам Памелы Андерсон, дело ограничивается содержательными и интересными беседами. Сам Ассанж признавал, что актриса очень ему нравится. Он называл Андерсон «привлекательной и умной женщиной», которая хорошо разбирается в психологии.
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