Медведев потребовал сделать сервис на Северном Кавказе «френдли фор рашен»

Туристическая инфраструктура на Северном Кавказе должна быть существенно усовершенствована, чтобы уровень сервиса был «френдли фор рашен» (дружественный для россиян).
На встрече по развитию Северо-Кавказского федерального округа глава Федерального агентства по туризму сообщил главе кабмина Дмитрию Медведеву, что ведомство рассчитывает на приток туристов на Северный Кавказ из Китая, Индии и ряда других государств.
Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму: «Проект, который мы сейчас реализуем, называется программой лояльности „Русское гостеприимство“. В эту программу лояльности у нас входит проект „Чайна френдли“, „Индия френдли“, „Халяль френдли“».
Медведев отметил, что прежде всего стоит повышать уровень сервиса для российских туристов, которые уже сейчас ездят в регионы Северного Кавказа.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Надо, чтобы „френдли“ было в отношении собственных граждан, а то очень часто получается несколько иначе. Вот вы прежде всего на это обратите внимание, чтобы „френдли“ было „фор рашен“».
Сафонов пообещал выполнить поручение, отмечает РИА Новости.
Олег Сафонов, руководитель Федерального агентства по туризму: «Проект, который мы сейчас реализуем, называется программой лояльности „Русское гостеприимство“. В эту программу лояльности у нас входит проект „Чайна френдли“, „Индия френдли“, „Халяль френдли“».
Медведев отметил, что прежде всего стоит повышать уровень сервиса для российских туристов, которые уже сейчас ездят в регионы Северного Кавказа.
Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Надо, чтобы „френдли“ было в отношении собственных граждан, а то очень часто получается несколько иначе. Вот вы прежде всего на это обратите внимание, чтобы „френдли“ было „фор рашен“».
Сафонов пообещал выполнить поручение, отмечает РИА Новости.
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