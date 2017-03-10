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  • 10.03, 19:15

Москвич угнал из магазина детский электромобиль Porsche Panamera

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Москвич угнал из магазина детский электромобиль Porsche Panamera

Москвич угнал из магазина детский электромобиль Porsche Panamera

В Москве задержали подозреваемого в краже детского электромобиля Porsche Panamera стоимостью 13,5 тыс. рублей.

О краже детского электромобиля в полицию заявил директор одного из столичных магазинов. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник похитил детскую игрушку стоимостью 13,5 тысячи рублей из павильона в торговом центре на юге Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в ходе розыска был задержан ранее судимый за хранение наркотиков 26-летний житель столицы, которого изобличили в содеянном.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о краже и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенный электромобиль вернули владельцу.

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