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  • 10.03, 19:15

В США два человека насмерть отравились сыром ручной работы

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В США два человека насмерть отравились сыром ручной работы

В США два человека насмерть отравились сыром ручной работы

В США два человека насмерть отравились сыром ручной работы
  • Фото: U.S. Food and Drug Administration /facebook.com

    • В нескольких штатах США зафиксированы вспышки смертельного инфекционного заболевания листериоза. Вызывают его бактерии, обитающие в сыром молоке и приготовленных из него продуктах, в частности в сырах.

    Жертвами заболевания стали два человека, скончавшиеся, предположительно, после употребления в пищу мягкого сыра Ouleout, сделанного из непастеризованного молока от местных фермеров на сыроварне Vulto в штате Нью-Йорк. Опасный сыр продавался в магазине Whole Foods в Фэрфилде, штат Коннектикут и, вероятно, в других специализированных сырных магазинах.

    Как сообщает ВВС, после того как случаи заболевания участились, сыроварня Vulto, известная своими сырами ручной работы, отозвала из магазинов несколько видов продукции. Хотя прокомментировать ситуацию в компании отказались.

    На сегодняшний день, по официальным данным, зафиксировано шесть случаев листериоза в Коннектикуте, Вермонте, Нью-Йорке и Флориде.

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