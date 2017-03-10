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  • 10.03, 19:15

В квартире жительницы Воронежа «закровоточили» розетки

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В квартире жительницы Воронежа «закровоточили» розетки

В квартире жительницы Воронежа «закровоточили» розетки

В квартире жительницы Воронежа «закровоточили» розетки
  • Фото: ghest_vrn /vk.com

    • Жительнице Воронежа пришлось обратиться за помощью к электрикам, сантехникам, спасателям, в полицию и Роспотребнадзор, когда она обнаружила в своей квартире истекающие «кровью» розетки и вентиляционные отверстия.

    Решив, что в соседней квартире произошло «нечто ужасное» и теперь ее квартиру «заливает кровью», испуганная жительница Воронежа позвонила в управляющую компанию. По словам женщины, в УК сначала предположили, что жильцу требуется помощь психиатра, но в итоге согласились прислать сантехника и электрика.



    Приехав по вызову, сотрудники ЖКХ не смогли установить причину, почему из розеток течет красная, пенящаяся жидкость с резким запахом. И вызвали спасателей, которые приехали вместе с сотрудниками полиции. Правоохранители посоветовали женщине вызвать Роспотребнадзор. Анализ показал, что в воздухе в квартире нет токсичных веществ, сообщает «ТВ Губерния».

    При этом пробы красной жидкости так и не были взяты. В Роспотребнадзоре отметили, что не проводят подобные анализы, так как для этого нужна специальная лаборатория.

    Пока хозяйка «кровавой» квартиры ждет разгадки, в соцсетях появляются свои версии, что творится на первом этаже обычной девятиэтажки. Одни полагают, что все это большой розыгрыш, который устроили соседи. Другие говорят, что «кровь» получилась в результате химического соединения воды со стройматериалами.

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