Сирия пожаловалась в ООН на «акты агрессии» со стороны турецкой армии

Власти Сирии направили генсеку ООН и председателю Совбеза обращения, в которых обвинили Турцию в агрессии.
Дамаск обвинил турецкие власти в «поддержке терроризма, который убил десятки тысяч невинных детей, и разрушил сирийскую инфраструктуру», а турецкую армию — в «продолжающихся актах агрессии».
При этом в МИД Сирии заявили, что агрессия и поддержка терроризма ведется «по прямому указанию» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и органов безопасности, передает РИА Новости.
Надо сказать, что обратиться в ООН Дамаск решил после того, как турецкая армия обстреляла сирийских пограничников в районе города Манбидж провинции Алеппо. В результате артиллерийских и ракетных ударов есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, турецкая армия в конце августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Ее главными целями власти Турции объявили зачистку от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание зоны безопасности для беженцев.
При этом в МИД Сирии заявили, что агрессия и поддержка терроризма ведется «по прямому указанию» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и органов безопасности, передает РИА Новости.
Надо сказать, что обратиться в ООН Дамаск решил после того, как турецкая армия обстреляла сирийских пограничников в районе города Манбидж провинции Алеппо. В результате артиллерийских и ракетных ударов есть погибшие и пострадавшие.
Напомним, турецкая армия в конце августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Ее главными целями власти Турции объявили зачистку от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание зоны безопасности для беженцев.
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