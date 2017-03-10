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  • 10.03, 17:43

Сирия пожаловалась в ООН на «акты агрессии» со стороны турецкой армии

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Сирия пожаловалась в ООН на «акты агрессии» со стороны турецкой армии

Сирия пожаловалась в ООН на «акты агрессии» со стороны турецкой армии

Власти Сирии направили генсеку ООН и председателю Совбеза обращения, в которых обвинили Турцию в агрессии.

Дамаск обвинил турецкие власти в «поддержке терроризма, который убил десятки тысяч невинных детей, и разрушил сирийскую инфраструктуру», а турецкую армию — в «продолжающихся актах агрессии».

При этом в МИД Сирии заявили, что агрессия и поддержка терроризма ведется «по прямому указанию» президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и органов безопасности, передает РИА Новости.

Надо сказать, что обратиться в ООН Дамаск решил после того, как турецкая армия обстреляла сирийских пограничников в районе города Манбидж провинции Алеппо. В результате артиллерийских и ракетных ударов есть погибшие и пострадавшие.

Напомним, турецкая армия в конце августа прошлого года начала операцию «Щит Евфрата» в Сирии. Ее главными целями власти Турции объявили зачистку от террористов территории в 5 тысяч квадратных километров и создание зоны безопасности для беженцев.

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