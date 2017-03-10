Зажигательный танец участника шоу «Ты супер!» покоряет Россию

По городам России шагает новый танцевальный флешмоб. Его, сам того не осознавая, запустил участник шоу «Ты супер!» Данил Хомяков. Отборочный тур Даня не прошел, тем не менее его незатейливый, но очень зажигательный танец под популярный французский хит сам стал хитом.
Даня Хомяков отборочный этап не прошел. Но оказалось, что на своей первой большой сцене он зажег так, что он нем до сих пор говорят. Невозможно было не запомнить песню и его танец.
Данил Хомяков, участник проекта «Ты супер!»: «Стас Пьеха начал танцевать, за мной все повторять, все прям на сцене за мной движения повторяли. Вообще не расстроился. Я такой шанс получил мне тут нечего расстраиваться».
Но все-то подумали, мол, пошутили — и хватит. Но оказалось, что Даню и его персональный флешмоб поддержали по всей стране и начали повторять эти нехитрые движения МС Хомякова. Первыми включились журналисты из Южной Осетии, работающие в Международном информационном агентстве Sputnik. Легкая музыка, простые движения. И вот уже пляшет театр песни из Алтайского края.
Как передает корреспондент Анастасия Пак, с Даней станцевали в сотне обычных среднестатистических квартир. Девчонки даже попытались спеть, вместо микрофона взяв в руки расчески. Иногда не очень синхронно, кто куда, но главное-то — зажигательно, с улыбкой, как Даня.
«Хомяков-стайл», конечно же, исполнили в школах, потому что Даня — самый обычный подросток. И каждый из танцующих ребят добавлял что-то свое к этим движениям. В лагере «Артек» сразу несколько отрядов даже поставили собственные танцы на тему «Хомяков-стайл». В «Артеке» не могли просто станцевать и отмолчаться. Здесь очень хорошо понимают, что нужно услышать Данилу.
Девочка: «Хочу пожелать успехов в дальнейшей жизни, будь счастлив!»
Девочка: «Благодаря нашему такому небольшому флешмобу он увидит, что не один, увидит, что есть люди, которые его поддерживают».
Девочка: «Даня, ты — самый лучший. Спасибо тебе за эту песню, за то, что ты вдохновил нас на эту песню! Даня, мы в тебя верим».
«Хомяков-стайл» покорил танцевальные кружки и секции гимнастики, театральные студии и даже скучных офисных клерков. Танцевать начали и взрослые, потому что каждому захотелось этой даниной непосредственности. Это же он научил нас танцевать так, будто тебя никто не видит.
конкурса юных талантов танцуют, другие могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Завтра в 20:00 НТВ покажет новый выпуск шоу. Следить за новостями проекта, голосовать за понравившихся участников и просматривать их выступления можно с помощью приложения «Ты супер!» для App Store и Google play.
Данил Хомяков, участник проекта «Ты супер!»: «Стас Пьеха начал танцевать, за мной все повторять, все прям на сцене за мной движения повторяли. Вообще не расстроился. Я такой шанс получил мне тут нечего расстраиваться».
Но все-то подумали, мол, пошутили — и хватит. Но оказалось, что Даню и его персональный флешмоб поддержали по всей стране и начали повторять эти нехитрые движения МС Хомякова. Первыми включились журналисты из Южной Осетии, работающие в Международном информационном агентстве Sputnik. Легкая музыка, простые движения. И вот уже пляшет театр песни из Алтайского края.
Как передает корреспондент Анастасия Пак, с Даней станцевали в сотне обычных среднестатистических квартир. Девчонки даже попытались спеть, вместо микрофона взяв в руки расчески. Иногда не очень синхронно, кто куда, но главное-то — зажигательно, с улыбкой, как Даня.
«Хомяков-стайл», конечно же, исполнили в школах, потому что Даня — самый обычный подросток. И каждый из танцующих ребят добавлял что-то свое к этим движениям. В лагере «Артек» сразу несколько отрядов даже поставили собственные танцы на тему «Хомяков-стайл». В «Артеке» не могли просто станцевать и отмолчаться. Здесь очень хорошо понимают, что нужно услышать Данилу.
Девочка: «Хочу пожелать успехов в дальнейшей жизни, будь счастлив!»
Девочка: «Благодаря нашему такому небольшому флешмобу он увидит, что не один, увидит, что есть люди, которые его поддерживают».
Девочка: «Даня, ты — самый лучший. Спасибо тебе за эту песню, за то, что ты вдохновил нас на эту песню! Даня, мы в тебя верим».
«Хомяков-стайл» покорил танцевальные кружки и секции гимнастики, театральные студии и даже скучных офисных клерков. Танцевать начали и взрослые, потому что каждому захотелось этой даниной непосредственности. Это же он научил нас танцевать так, будто тебя никто не видит.
конкурса юных талантов танцуют, другие могут принять участие в караоке-акции «Ты супер!». Завтра в 20:00 НТВ покажет новый выпуск шоу. Следить за новостями проекта, голосовать за понравившихся участников и просматривать их выступления можно с помощью приложения «Ты супер!» для App Store и Google play.
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