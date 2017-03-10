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  • 10.03, 16:13

Захарова сообщила о поставках канадских боеприпасов на Украину

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Захарова сообщила о поставках канадских боеприпасов на Украину

Захарова сообщила о поставках канадских боеприпасов на Украину

В МИД РФ заявили о том, что Канада начала поставлять боеприпасы украинским властям. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Оттава откровенно подыгрывает сторонникам силового решения конфликта в Донбассе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «По имеющимся данным, инструкторами дело не ограничивается. Канадцы начали поставку для ВС Украины боеприпасов, которые, без сомнения, попадут в зону конфликта».

По словам Захаровой, Москва озабочена решением Оттавы на два года продлить мандат миссии военных инструкторов на Украине.

Мария Захарова: «Считаем подобное решение и действия правительства Канады крайне опасными. Они мешают политическому урегулированию непрекращающегося по вине киевских властей противостояния».

Захарова подчеркнула, что такими действиями «Канада откровенно подыгрывает сторонникам силового решения в Донбассе и потворствует продолжению кровопролития».

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