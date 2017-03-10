Захарова сообщила о поставках канадских боеприпасов на Украину

В МИД РФ заявили о том, что Канада начала поставлять боеприпасы украинским властям. Как отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Оттава откровенно подыгрывает сторонникам силового решения конфликта в Донбассе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «По имеющимся данным, инструкторами дело не ограничивается. Канадцы начали поставку для ВС Украины боеприпасов, которые, без сомнения, попадут в зону конфликта».



По словам Захаровой, Москва озабочена решением Оттавы на два года продлить мандат миссии военных инструкторов на Украине.



Мария Захарова: «Считаем подобное решение и действия правительства Канады крайне опасными. Они мешают политическому урегулированию непрекращающегося по вине киевских властей противостояния».



Захарова подчеркнула, что такими действиями «Канада откровенно подыгрывает сторонникам силового решения в Донбассе и потворствует продолжению кровопролития».