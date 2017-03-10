CNN назвал Путина «самым могущественным человеком мира»

Американский телеканал анонсировал специальный репортаж про президента России Владимира Путина.
На сайте телеканала CNN появился анонс репортажа под названием «Самый могущественный человек мира».
Журналисты сообщают, что их расследование посвящено президенту России Владимиру Путину и якобы его влиянию на президентские выборы в США. Фильм выйдет в эфир 13 марта.
Журналисты сообщают, что их расследование посвящено президенту России Владимиру Путину и якобы его влиянию на президентские выборы в США. Фильм выйдет в эфир 13 марта.
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