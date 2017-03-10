Корабль с российским моряками задержали у берегов Ливии

Российские дипломаты выясняют обстоятельства задержания сухогруза «Мерлен», на борту которого находились россияне, у берегов Ливии.

Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, береговая охрана задержала российский корабль еще 5 марта. После этого «Мерлен» отконвоировали в порт Триполи. Всего в экипаж сухогруза входят семь граждан РФ.



Также Захарова подчеркнула, что дипломаты предпримут все возможные шаги для скорейшего урегулирования ситуации.



Кроме того, в связи с произошедшим Захарова заявила, что МИД настоятельно рекомендует «гражданам России, входящим в составы российских и иностранных экипажей воздушных и морских судов, воздерживаться от посещений Ливии».