Экс-генерал МВД Варчук арестован по обвинению во взятке в 10 млн рублей

Бывший заместитель главкома внутренних войск МВД (в настоящее время Росгвардия) Вячеслав Варчук арестован по обвинению в получении особо крупной взятки.
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Арестованному Варчуку вменяется получение взятки на сумму 10 млн рублей в период, когда он еще был в должности заместителя главкома ВВ, до появления «Росгвардии», передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к следствию.
По предварительной версии, деньги Варчуку передал один из подчиненных — полковник Александр Костин. Показания на Варчука и Костина дал задержанный ранее офицер спецсвязи России. По его словам, он передал денежное вознаграждение Костину, а тот должен был вручить его своему руководителю Варчуку. За эти деньги Варчук и Костин обещали управлению связи содействие при выделении дополнительных денежных средств в размере 250 млн рублей.
Дело против Костина было возбуждено в конце декабря 2016 года, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Арест Варчука был санкционирован 3 марта.
По решению Московского гарнизонного военного суда от 6 марта генерала отправили в СИЗО. Как сообщает ТАСС, под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.
Вячеслав Варчук родился 11 февраля 1963 года в Винницкой области Украинской ССР. В разное время служил в Министерстве обороны РФ и в Главном финансово-экономическом управлении МВД России. С 9 декабря 2002 года был начальником финансового управления Главного командования внутренних войск МВД России. В 2010 году назначен заместителем главкома внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе. В силовых структурах на Варчука были возложены обязанности по определению объемов бюджетного финансирования.
Известно, что в 2013 году Варчук вошел в пятерку самых богатых силовиков России по версии Forbes. Согласно декларациям, его ежегодный доход составлял 43,7 млн рублей. При этом сам генерал зарабатывал только около 3 млн в год, а основным «добытчиком» в семье якобы была его жена. По данным «Газеты.ру», генерал владел трехкомнатной квартирой и автомобилем Lexus 570, а его супруга — дачным домом, земельным участком и Land Rover Discovery.
По предварительной версии, деньги Варчуку передал один из подчиненных — полковник Александр Костин. Показания на Варчука и Костина дал задержанный ранее офицер спецсвязи России. По его словам, он передал денежное вознаграждение Костину, а тот должен был вручить его своему руководителю Варчуку. За эти деньги Варчук и Костин обещали управлению связи содействие при выделении дополнительных денежных средств в размере 250 млн рублей.
Дело против Костина было возбуждено в конце декабря 2016 года, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Арест Варчука был санкционирован 3 марта.
По решению Московского гарнизонного военного суда от 6 марта генерала отправили в СИЗО. Как сообщает ТАСС, под арестом бывший чиновник будет находиться как минимум два месяца.
Вячеслав Варчук родился 11 февраля 1963 года в Винницкой области Украинской ССР. В разное время служил в Министерстве обороны РФ и в Главном финансово-экономическом управлении МВД России. С 9 декабря 2002 года был начальником финансового управления Главного командования внутренних войск МВД России. В 2010 году назначен заместителем главкома внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе. В силовых структурах на Варчука были возложены обязанности по определению объемов бюджетного финансирования.
Известно, что в 2013 году Варчук вошел в пятерку самых богатых силовиков России по версии Forbes. Согласно декларациям, его ежегодный доход составлял 43,7 млн рублей. При этом сам генерал зарабатывал только около 3 млн в год, а основным «добытчиком» в семье якобы была его жена. По данным «Газеты.ру», генерал владел трехкомнатной квартирой и автомобилем Lexus 570, а его супруга — дачным домом, земельным участком и Land Rover Discovery.
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