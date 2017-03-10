В Ярославской области мужчина спустя 20 лет отомстил за убийство друга

Жителя Ярославской области подозревают в доведении до самоубийства убийцы своего
13-летнего друга.
По данным следствия, в конце февраля житель Ярославля явился к убийце своего друга детства домой, беседовал с ним, после чего 35-летний хозяин дома покончил с собой.
СУ СКР по Ярославской области: «Мотивом к совершению преступления явилось желание подозреваемого отомстить потерпевшему за то, что последний в 1998 году участвовал в изнасиловании и убийстве его 13-летнего друга. После ухода подозреваемого потерпевший совершил суицид».
Трагедия произошла 20 лет назад. Убийца и насильник понес наказание и отбыл положенный срок в тюрьме. Подозреваемый также не раз привлекался к уголовной ответственности за хищения, сидел в тюрьме и освободился в 2016 году. В полицию он пришел сам, передает РИА Новости.
СУ СКР по Ярославской области: «Мотивом к совершению преступления явилось желание подозреваемого отомстить потерпевшему за то, что последний в 1998 году участвовал в изнасиловании и убийстве его 13-летнего друга. После ухода подозреваемого потерпевший совершил суицид».
Трагедия произошла 20 лет назад. Убийца и насильник понес наказание и отбыл положенный срок в тюрьме. Подозреваемый также не раз привлекался к уголовной ответственности за хищения, сидел в тюрьме и освободился в 2016 году. В полицию он пришел сам, передает РИА Новости.
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