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  • 10.03, 13:10

В Петербурге водитель черного BMW X5 украл на АЗС белого плюшевого мишку

2 комментария

В Петербурге водитель черного BMW X5 украл на АЗС белого плюшевого мишку

В Петербурге водитель черного BMW X5 украл на АЗС белого плюшевого мишку

Правоохранители разобрались в обстоятельствах кражи большой мягкой игрушки, которая произошла на одной из автозаправок Северной столицы.

Речь идет о преступлении, произошедшем на АЗС на Парашютной улице 5 марта 2017 года. Как рассказали работники автозаправки, около 16:30 водитель черного автомобиля BMW X5 залил бензина на 2 тысячи рублей, взял в торговом зале белого плюшевого медведя за 1800 рублей и уехал, не расплатившись.

Как сообщается на сайте регионального управления МВД, сегодня сотрудники полиции в Приморском районе задержали мужчину, который украл медведя. Схватить его помогли записи камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

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