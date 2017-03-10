В Петербурге водитель черного BMW X5 украл на АЗС белого плюшевого мишку

Правоохранители разобрались в обстоятельствах кражи большой мягкой игрушки, которая произошла на одной из автозаправок Северной столицы.
Речь идет о преступлении, произошедшем на АЗС на Парашютной улице 5 марта 2017 года. Как рассказали работники автозаправки, около 16:30 водитель черного автомобиля BMW X5 залил бензина на 2 тысячи рублей, взял в торговом зале белого плюшевого медведя за 1800 рублей и уехал, не расплатившись.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, сегодня сотрудники полиции в Приморском районе задержали мужчину, который украл медведя. Схватить его помогли записи камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Как сообщается на сайте регионального управления МВД, сегодня сотрудники полиции в Приморском районе задержали мужчину, который украл медведя. Схватить его помогли записи камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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