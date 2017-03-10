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  • 10.03, 13:11
Во Владивостоке женщина «выгуливала» младенца на карнизе. Владивосток, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Во Владивостоке женщина «выгуливала» младенца на карнизе

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Во Владивостоке женщина «выгуливала» младенца на карнизе

Во Владивостоке женщина «выгуливала» младенца на карнизе

Во Владивостоке женщина «выгуливала» младенца на карнизе
  • Фото: dps_ctrl /vk.com

    • Полиция во Владивостоке проверяет сообщения о грудном ребенке, которого мать выставила на карниз за окном якобы для прогулки.

    Жители Владивостока сняли видеокадры, на которых видно, что на подоконнике многоэтажного дома лежит сверток с младенцем. Через некоторое время в окне появляется женщина и забирает ребенка домой.

    Следователи Владивостока начали доследственную проверку инцидента, передает РИА Новости.

    СК РФ по Приморскому краю: «10 марта 2017 года в СМИ размещен видеоролик, на котором видно, что на улице за окном лежит грудной ребенок, через несколько секунд ребенка забирают в помещение. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

    В местных СМИ сообщают, что после публикации видео в соцсетях к женщине пришли полицейские. На вопросы полицейских мать заявила, что вправе выгуливать ребенка так, как посчитает нужным.

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