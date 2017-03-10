Во Владивостоке женщина «выгуливала» младенца на карнизе

Полиция во Владивостоке проверяет сообщения о грудном ребенке, которого мать выставила на карниз за окном якобы для прогулки.
Жители Владивостока сняли видеокадры, на которых видно, что на подоконнике многоэтажного дома лежит сверток с младенцем. Через некоторое время в окне появляется женщина и забирает ребенка домой.
Следователи Владивостока начали доследственную проверку инцидента, передает РИА Новости.
СК РФ по Приморскому краю: «10 марта 2017 года в СМИ размещен видеоролик, на котором видно, что на улице за окном лежит грудной ребенок, через несколько секунд ребенка забирают в помещение. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
В местных СМИ сообщают, что после публикации видео в соцсетях к женщине пришли полицейские. На вопросы полицейских мать заявила, что вправе выгуливать ребенка так, как посчитает нужным.
Следователи Владивостока начали доследственную проверку инцидента, передает РИА Новости.
СК РФ по Приморскому краю: «10 марта 2017 года в СМИ размещен видеоролик, на котором видно, что на улице за окном лежит грудной ребенок, через несколько секунд ребенка забирают в помещение. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».
В местных СМИ сообщают, что после публикации видео в соцсетях к женщине пришли полицейские. На вопросы полицейских мать заявила, что вправе выгуливать ребенка так, как посчитает нужным.
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