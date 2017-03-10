Московский студент попал в реанимацию после удара током от iPhone

В Москве госпитализировали студента из Сирии, который получил удар током через свой смартфон.
Как рассказали близкие 22-летнегор Ратеба Альфануса, молодой человек получил разряд, когда разговаривал с другом по iPhone 5s. В этот момент смартфон стоял на зарядке.
В результате студент РУДН потерял сознание. Скорая доставила его в реанимацию.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», молодой человек получил серьезные ожоги, однако его жизни уже ничего не угрожает.
В результате студент РУДН потерял сознание. Скорая доставила его в реанимацию.
Как сообщает сайт «Комсомольской правды», молодой человек получил серьезные ожоги, однако его жизни уже ничего не угрожает.
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