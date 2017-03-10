Организаторы международного детского вокального шоу «Ты супер!» уже исполнили десятки желаний участников. Между тем на конкурсе появилась добрая традиция: детей приезжают поддержать известные артисты, звезды театра и кино, спортсмены, политики и танцоры.
15-летняя Валерия Шачнева написала в анкете, что ее кумиром является Алексей Чадов. И мечта сбылась… Популярный актер приехал на съемки, чтобы лично поддержать Леру во время ее первого выступления перед многомиллионной аудиторией.
Девочка не смогла сдержать восторга! Чадов крепко обнял Леру и уже за кулисами признался, почему этот проект стал для него особенным.
Алексей Чадов: «У меня не получается сдержать эмоции, когда понимаешь, что все происходящее с детьми — абсолютная правда. Для меня это личная тема. Я знаю, каково это, расти в неполноценной семье без отца — моего папы не стало, когда мне было пять лет. Я считаю, что детей, у которых нет и папы, и мамы нужно обязательно поддерживать. Проект „Ты супер!“ отличный, верю, что конкурсантов ждёт большое будущее».
караоке-акции «Ты супер!». А в магазинах App Store и Google play можно бесплатно скачать приложение «Ты супер», с помощью которого удобно следить за новостями проекта.
Девочка не смогла сдержать восторга! Чадов крепко обнял Леру и уже за кулисами признался, почему этот проект стал для него особенным.
Алексей Чадов: «У меня не получается сдержать эмоции, когда понимаешь, что все происходящее с детьми — абсолютная правда. Для меня это личная тема. Я знаю, каково это, расти в неполноценной семье без отца — моего папы не стало, когда мне было пять лет. Я считаю, что детей, у которых нет и папы, и мамы нужно обязательно поддерживать. Проект „Ты супер!“ отличный, верю, что конкурсантов ждёт большое будущее».
караоке-акции «Ты супер!». А в магазинах App Store и Google play можно бесплатно скачать приложение «Ты супер», с помощью которого удобно следить за новостями проекта.
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