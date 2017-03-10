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  • 10.03, 10:08

Россиянин умер на Пхукете через несколько часов после прилета

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Россиянин умер на Пхукете через несколько часов после прилета

Россиянин умер на Пхукете через несколько часов после прилета

Турист из России скончался в гостинице в Таиланде после сильных головных болей.

55-летний Сергей Хомутинников скончался на острове Пхукет через несколько часов после прибытия.

Через несколько часов после заселения в гостиницу супруга туриста позвала на помощь персонал. Россиянин пожаловался на плохое самочувствие и сильные головные боли. Ему вызвали скорую помощь, по пути в больницу мужчина умер, передает интернет-издание Phuket News.

Медики предполагают, что смерть россиянина наступила из-за обострения хронического заболевания. Возможно, ухудшение самочувствие вызвали длительные перелет и резкая смена климата, передает РИА Новости.

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