Россиянин умер на Пхукете через несколько часов после прилета

Турист из России скончался в гостинице в Таиланде после сильных головных болей.
55-летний Сергей Хомутинников скончался на острове Пхукет через несколько часов после прибытия.
Через несколько часов после заселения в гостиницу супруга туриста позвала на помощь персонал. Россиянин пожаловался на плохое самочувствие и сильные головные боли. Ему вызвали скорую помощь, по пути в больницу мужчина умер, передает интернет-издание Phuket News.
Медики предполагают, что смерть россиянина наступила из-за обострения хронического заболевания. Возможно, ухудшение самочувствие вызвали длительные перелет и резкая смена климата, передает РИА Новости.
Через несколько часов после заселения в гостиницу супруга туриста позвала на помощь персонал. Россиянин пожаловался на плохое самочувствие и сильные головные боли. Ему вызвали скорую помощь, по пути в больницу мужчина умер, передает интернет-издание Phuket News.
Медики предполагают, что смерть россиянина наступила из-за обострения хронического заболевания. Возможно, ухудшение самочувствие вызвали длительные перелет и резкая смена климата, передает РИА Новости.
Комментарии