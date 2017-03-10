Вынесен приговор полицейскому, убивавшему бомжей для «армии зомби»

Бывший полицейский из Дагестана Арсен Байрамбеков сядет на 13 лет в колонию за совершение шести убийств.
Верхнепышминский городской суд в Свердловской области вынес приговор экс-полицейскому из Дагестана, который совершил четыре ритуальных и два заказных убийства.
Суд Свердловской области: «Байрамбеков признан виновным и приговорен к 13 годам 2 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима».
Еще двоих полицейский убил в 2002-м и 2010-м. По данным следствия, Байрамбеков получил за совершенные преступления вознаграждения.
Три психолого-психиатрические экспертизы показали, что Арсен Байрамбеков вменяем. Суд признал его виновным по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
Суд Свердловской области: «Байрамбеков признан виновным и приговорен к 13 годам 2 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима».
Еще двоих полицейский убил в 2002-м и 2010-м. По данным следствия, Байрамбеков получил за совершенные преступления вознаграждения.
Три психолого-психиатрические экспертизы показали, что Арсен Байрамбеков вменяем. Суд признал его виновным по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».
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