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  • 10.03, 10:08

Вынесен приговор полицейскому, убивавшему бомжей для «армии зомби»

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Вынесен приговор полицейскому, убивавшему бомжей для «армии зомби»

Вынесен приговор полицейскому, убивавшему бомжей для «армии зомби»

Бывший полицейский из Дагестана Арсен Байрамбеков сядет на 13 лет в колонию за совершение шести убийств.

Верхнепышминский городской суд в Свердловской области вынес приговор экс-полицейскому из Дагестана, который совершил четыре ритуальных и два заказных убийства.

Суд Свердловской области: «Байрамбеков признан виновным и приговорен к 13 годам 2 месяцем лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима».

Следствие установило, что в 2014 году Байрамбеков увлекся изучением оккультных обрядов. Чтобы совершить «магические ритуалы», полицейский убивал бездомных. При этом преступления совершались ночью, в лесу, на кладбище, при разведенном костре, в выложенном из камней кругу. Байрамбеков при этом читал молитвы. Таким образом погибли четыре человека. Позже в суде преступник признался, что хотел создать «армию зомби».

Еще двоих полицейский убил в 2002-м и 2010-м. По данным следствия, Байрамбеков получил за совершенные преступления вознаграждения.

Три психолого-психиатрические экспертизы показали, что Арсен Байрамбеков вменяем. Суд признал его виновным по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

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