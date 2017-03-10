СМИ узнали об идее властей привязать ставку НДФЛ к пенсионным взносам

В деловой прессе появилась информация об возможном повышении или снижении ставки НДФЛ в зависимости от взносов, перечисляемых гражданами в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Как пишут «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников, такая идея обсуждается в Минэкономразвития. Предполагается, что это будет стимулировать россиян самостоятельно копить себе на пенсию.
По данным издания, люди, не желающие откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% НДФЛ. Для тех, кто решит направлять на пенсионные накопления 10% зарплаты, НДФЛ установят на уровне 10%. Что касается нынешней ставки в 13%, то она сохранится для граждан, откладывающих на пенсию 4% зарплаты. Собеседники газеты уточнили, что это неокончательные расчеты, а сама инициатива обсуждается только в стенах Минэкономразвития.
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил к 15 марта доработать предложения о плане действий правительства до 2025 года. Пока не ясно, войдет ли в него налогово-пенсионная идея, но, как утверждают «Ведомости» с ссылкой на источник, она понравилась первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову. При этом представитель Минэкономразвития отметил, что он такой информацией не располагает.
В Минфине идею привязать ставку НДФЛ к пенсионным взносам комментировать не стали, в ЦБ заявили, что с этой инициативой не знакомы, но если она поступит, то Центробанк готов будет ее рассмотреть, отмечает издание.
«Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития передают, что официально в аппарат Шувалова такие предложения не поступали, а вопрос «нравится — не нравится» — преждевременный, так как кабмин рассматривает налоговую конструкцию вместе со страховыми взносами и результат будет зависеть от того, как завершится обсуждение.
Система индивидуального пенсионного капитала должна прийти на смену государственной накопительной системе. Предполагается, что обязательные взносы работодателя заменят добровольными взносами работника. Есть мнение, что стимулировать к накоплению пенсии можно с помощью налоговых льгот. С тем, что стимулировать участие в ИПК нужно при помощи налогов, согласились в Центробанке.
При этом один из источников издания отметил, что НДФЛ взимается не только с зарплат, но и с остальных доходов. Например, для людей, продавших имущество, нагрузка вырастет просто так.
По данным издания, люди, не желающие откладывать деньги на пенсию, будут платить 15% НДФЛ. Для тех, кто решит направлять на пенсионные накопления 10% зарплаты, НДФЛ установят на уровне 10%. Что касается нынешней ставки в 13%, то она сохранится для граждан, откладывающих на пенсию 4% зарплаты. Собеседники газеты уточнили, что это неокончательные расчеты, а сама инициатива обсуждается только в стенах Минэкономразвития.
Ранее российский премьер Дмитрий Медведев поручил к 15 марта доработать предложения о плане действий правительства до 2025 года. Пока не ясно, войдет ли в него налогово-пенсионная идея, но, как утверждают «Ведомости» с ссылкой на источник, она понравилась первому заместителю председателя правительства Игорю Шувалову. При этом представитель Минэкономразвития отметил, что он такой информацией не располагает.
В Минфине идею привязать ставку НДФЛ к пенсионным взносам комментировать не стали, в ЦБ заявили, что с этой инициативой не знакомы, но если она поступит, то Центробанк готов будет ее рассмотреть, отмечает издание.
«Ведомости» со ссылкой на представителя Минэкономразвития передают, что официально в аппарат Шувалова такие предложения не поступали, а вопрос «нравится — не нравится» — преждевременный, так как кабмин рассматривает налоговую конструкцию вместе со страховыми взносами и результат будет зависеть от того, как завершится обсуждение.
Система индивидуального пенсионного капитала должна прийти на смену государственной накопительной системе. Предполагается, что обязательные взносы работодателя заменят добровольными взносами работника. Есть мнение, что стимулировать к накоплению пенсии можно с помощью налоговых льгот. С тем, что стимулировать участие в ИПК нужно при помощи налогов, согласились в Центробанке.
При этом один из источников издания отметил, что НДФЛ взимается не только с зарплат, но и с остальных доходов. Например, для людей, продавших имущество, нагрузка вырастет просто так.
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