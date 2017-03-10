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  • 10.03, 08:37

В Иркутской области первоклассник выпал с высоты четвертого этажа и выжил

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В Иркутской области первоклассник выпал с высоты четвертого этажа и выжил

В Иркутской области первоклассник выпал с высоты четвертого этажа и выжил

В Братске семилетний мальчик упал с балкона 4 этажа и отделался легкими ушибами.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на информацию Минздрава Иркутской области, в Братске первоклассник выпал с балкона 4 этажа и не получил серьезных травм.

Школьник ждал маму, которая ненадолго вышла в магазин. Мальчик свесился через перила балкона и свалился вниз. Жизнь ребенку спасли сугробы, которые были под окнами подъезда.

Сообщение пресс-службы Минздрава Иркутской области: «По счастливой случайности мальчик остался жив и даже не покалечился. Врачи не нашли у ребенка ни одного перелома, только ушибы и небольшое сотрясение мозга. Повезло, что под окнами многоэтажки был сугроб».

В Минздраве также сообщили, что это уже четвертый случай с начала года в Иркутской области, когда дети выпадают из окон и с балконов. К сожалению, далеко не все подобные истории заканчиваются так благополучно.

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