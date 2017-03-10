В Швейцарии расстреляли посетителей кафе

В ночь на пятницу в швейцарском городе Базель неизвестные кафе ворвались в кафе и расстреляли посетителей.
Как сообщают местные СМИ, в швейцарском Базеле двое мужчин вошли в кафе «56» и открыли огонь по посетителям, после чего скрылись с места происшествия.
Два человека были убиты на месте. Еще один пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.
В настоящее время полиция пока не дает комментариев, было ли произошедшее терактом или заказным убийством. Улица, на которой расположено кафе, перекрыта. На месте преступления работают следователи. Ведутся поиски бандитов.
Два человека были убиты на месте. Еще один пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.
В настоящее время полиция пока не дает комментариев, было ли произошедшее терактом или заказным убийством. Улица, на которой расположено кафе, перекрыта. На месте преступления работают следователи. Ведутся поиски бандитов.
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