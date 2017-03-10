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  • 10.03, 04:05

В Швейцарии расстреляли посетителей кафе

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В Швейцарии расстреляли посетителей кафе

В Швейцарии расстреляли посетителей кафе

В ночь на пятницу в швейцарском городе Базель неизвестные кафе ворвались в кафе и расстреляли посетителей.

Как сообщают местные СМИ, в швейцарском Базеле двое мужчин вошли в кафе «56» и открыли огонь по посетителям, после чего скрылись с места происшествия.

Два человека были убиты на месте. Еще один пострадавший госпитализирован в критическом состоянии.

В настоящее время полиция пока не дает комментариев, было ли произошедшее терактом или заказным убийством. Улица, на которой расположено кафе, перекрыта. На месте преступления работают следователи. Ведутся поиски бандитов.

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