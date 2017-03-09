Баскетболисты ЦСКА обыграли «Галатасарай», гарантировав выход в плей-офф Евролиги

Баскетболисты ЦСКА вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы чемпионата Евролиги.

Матч, прошедший в четверг в Москве, завершился победой армейцев со счетом 85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 22 очка.



Димитрис Итудис, главный тренер российского ЦСКА: «Мы медленно начали игру, но сумели полностью изменить ситуацию уже во второй четверти и выиграли с разницей в 21 очко. Во второй половине „Галатасарай“ навязал свою борьбу, но мы нашли выход и из этой ситуации. Доволен игрой своей команды».



Теперь 17 марта ЦСКА на выезде сыграют с испанской «Басконией», а «Галатасарай» в этот же день встретится с греческим «Олимпиакосом».