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  • 10.03, 01:02

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Галатасарай», гарантировав выход в плей-офф Евролиги

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  • Фото РИА Новости, Антон Денисов
Баскетболисты ЦСКА обыграли «Галатасарай», гарантировав выход в <nobr>плей-офф</nobr> Евролиги

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Галатасарай», гарантировав выход в плей-офф Евролиги

Баскетболисты ЦСКА обыграли «Галатасарай», гарантировав выход в <nobr>плей-офф</nobr> Евролиги
  • Фото РИА Новости, Антон Денисов

    • Баскетболисты ЦСКА вышли в единоличные лидеры турнирной таблицы чемпионата Евролиги.

    Матч, прошедший в четверг в Москве, завершился победой армейцев со счетом 85:69 (13:17, 33:12, 19:20, 20:20). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий ЦСКА Нандо Де Коло, набравший 22 очка.

    Димитрис Итудис, главный тренер российского ЦСКА: «Мы медленно начали игру, но сумели полностью изменить ситуацию уже во второй четверти и выиграли с разницей в 21 очко. Во второй половине „Галатасарай“ навязал свою борьбу, но мы нашли выход и из этой ситуации. Доволен игрой своей команды».

    Теперь 17 марта ЦСКА на выезде сыграют с испанской «Басконией», а «Галатасарай» в этот же день встретится с греческим «Олимпиакосом».

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