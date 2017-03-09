РПЦ признала ирландского святого Патрика

Синод Русской православной церкви включил в церковный месяцеслов — поминальный список святых — крестителя Ирландии святого Патрика, а также еще более десятка святых Западной Европы.
Синод РПЦ постановил включить в месяцеслов тех, кто был канонизирован до 1054 года, когда произошло разделение Церкви на западную и восточную, сообщает РИА Новости.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ: «Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом».
В месяцеслов были включены имена более полутора десятков западных святых, среди которых и святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии.
День святого Патрика традиционно отмечается в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Устраиваются парады, фестивали и пивные вечеринки, принято танцевать кейли и надевать зеленую одежду в честь символа праздника — трилистника. Христиане посещают церковные службы, но в этот день смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя.
Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ: «Учитывались безупречность исповедания ими православной веры, обстоятельства, при которых состоялось прославление, а также отсутствие упоминания имени святого в полемических трудах по борьбе с восточной церковью и восточным обрядом».
В месяцеслов были включены имена более полутора десятков западных святых, среди которых и святой Патрик — один из наиболее известных и почитаемых католических святых, покровитель Ирландии, Исландии и Нигерии.
День святого Патрика традиционно отмечается в Великобритании, Канаде, США, Аргентине, Австралии и Новой Зеландии. Устраиваются парады, фестивали и пивные вечеринки, принято танцевать кейли и надевать зеленую одежду в честь символа праздника — трилистника. Христиане посещают церковные службы, но в этот день смягчаются ограничения, связанные с постом, и разрешается употребление алкоголя.
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