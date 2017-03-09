Под Челябинском пациент пришел в сознание и избил санитара скорой

В Троицке (Челябинская область) мужчина атаковал санитара и
женщину-фельдшера, которые пытались ему помочь.
Сообщения о том, что мужчина без сознания лежит в подъезде поступило в скорую сегодня ночью. Медики, прибывшие на место, приступили к оказанию помощи, когда пациент внезапно пришел в себя и начал вести себя неадекватно. Мужчина кулаком и ногами избил санитара, оттолкнул женщину-фельдшера, а потом скрылся в своей квартире.
На место были вызваны полицейские. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье «Побои».
Пострадавший санитар обратился в травмпункт. Сейчас он находится на больничном, передает РИА Новости.
На место были вызваны полицейские. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье «Побои».
Пострадавший санитар обратился в травмпункт. Сейчас он находится на больничном, передает РИА Новости.
Комментарии