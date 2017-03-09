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  • 09.03, 19:00

Исинбаева вновь назначена главой наблюдательного совета РУСАДА

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Исинбаева вновь назначена главой наблюдательного совета РУСАДА

Исинбаева вновь назначена главой наблюдательного совета РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева переизбрана председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как рассказал журналистам член совета, Герой России Сергей Рязанский, такое решение было принято в рамках первого заседания нового наблюдательного совета организации. По словам Рязанского, «тот авторитет, который есть у Исинбаевой, поможет формированию нового имиджа РУСАДА».

Кандидатуру Исинбаевой поддержал и президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, который отметил, что у нее «безупречная репутация великой спортсменки» и выразил уверенность в том, что под ее руководством РУСАДА будет вести непримиримую борьбу с допингом в спорте.

В свою очередь Исинбаева назвала своей главной задачей на посту председателя агентства создание в России прозрачной антидопинговой системы, которая должна пользоваться признанием мирового сообщества, передает РИА Новости.

Елена Исинбаева: «Главной задачей моей работы в наблюдательном совете будет создание сильной, независимой, прозрачной антидопинговой системы в России, которая бы пользовалась уважением и признанием в мировом антидопинговом и спортивном сообществе».

Олимпийская чемпионка также подтвердила намерение работать с ВАДА и другими международными организациями и объявила о начавшемся конкурсе на должность генерального директора РУСАДА.

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