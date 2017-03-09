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  • 09.03, 17:28
Путин обсудил с Нетаньяху двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке. Израиль, переговоры, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин обсудил с Нетаньяху двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке

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Путин обсудил с Нетаньяху двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с Нетаньяху двусторонние отношения и ситуацию на Ближнем Востоке

    Ситуация на Ближнем Востоке стала одной из главных тем на встрече Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Российский президент отметил доверительный характер отношений двух стран и поздравил Нетаньяху и всех израильтян с приближающимся праздником Пурим, который отмечают в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии.

    Владимир Путин, президент РФ: «Очень рад вас увидеть и поговорить о двусторонних наших отношениях и ситуации в регионе».

    Биньямин Нетаньяху, председатель Правительства Израиля: «Одна из вещей, которая нас объединяет, — это борьба с радикальным исламским террором. В последний год мы серьезно продвинулись в борьбе с ИГИЛ (запрещенная в РФ экстремистская организация „Исламское государство“) и „Аль-Каидой“, и Россия внесла в это большой вклад».

    Кроме того, Нетаньяху затронул вопросы социальной сферы. Он отметил, что в Израиле проживают миллионы русскоязычных евреев. Многие из них — пожилые люди, которые не стали отказываться от гражданства России. Теперь они смогут получать пенсии от правительства родной страны. Нетаньяху сообщил, что соответствующее соглашение скоро вступит в силу.

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