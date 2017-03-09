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  • 09.03, 17:28

В кармане у рязанского школьника взорвался смартфон

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В кармане у рязанского школьника взорвался смартфон

В кармане у рязанского школьника взорвался смартфон

Школьник из Ряжска (Рязанская область) получил ожог при взрыве смартфона.

Телефон марки Samsung взорвался в кармане у мальчика. ЧП произошло в школьном классе.

Ребенка, получившего ожоги второй степени, доставили в больницу, где ему оказали медпомощь.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Телефон направлен на экспертизу. По предварительной информации, воспламенилась аккумуляторная батарея, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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