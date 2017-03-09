«Нас окружают»: Лавров рассказал о расширении НАТО и ответных мерах Москвы

В Москве сегодня опровергли обвинения Запада в том, что Россия наращивает боевую мощь и угрожает Европе. Об этом говорил Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем.

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По словам российского министра, продвижение НАТО на восток вынуждает Россию принимать ответные меры.



Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Получается, что мы реагируем на то, как нас, по сути дела, окружают натовскими вооружениями, натовскими подразделениями. То, что последнее происходит по решению варшавского саммита альянса, — прямо на наших границах появляются подразделения сухопутных войск, стран НАТО, включая, кстати, Германию».



Зигмар Габриэль в свою очередь подчеркнул, что снизить накал напряженности можно, только если искать точки соприкосновения, и не «гнуть свою линию», как это делали страны НАТО, а пытаться услышать доводы другой стороны.



Зигмар Габриэль, министр иностранных дел Германии: «Существуют серьезные опасения в Польше, в Прибалтийских государствах — они, видимо, ощущают военную угрозу. А в России, с другой стороны, тоже есть определенная реакция на то, что мы как член НАТО сказали, что НАТО должен там присутствовать. И сейчас мы достигли критической точки, когда можно продолжать эскалацию, ограничиваясь только своей точкой зрения, или можно пытаться понять, что происходит по другую сторону, принять другие интересы. Это может привести к неудачам, но более умной формы разрешения международных конфликтов мне не приходит на ум».



На встрече также обсуждались вопросы урегулирования ситуации в Сирии и на Украине. Это первый визит нового главы германского МИДа в Москву. В январе Зигмар Габриэль сменил на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера, ставшего президентом ФРГ.





