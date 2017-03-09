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  • 09.03, 15:57

Глава МИД ФРГ: Германия не обвиняет Россию в создании фейковых новостей

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Глава МИД ФРГ: Германия не обвиняет Россию в создании фейковых новостей

Глава МИД ФРГ: Германия не обвиняет Россию в создании фейковых новостей

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль заявил, что официальный Берлин, в отличие от ряда немецких СМИ, не обвиняет Россиию в попытках вмешательства в избирательный процесс и создании фейковых новостей.

Такое заявление Зигмар Габриэль сделал на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Зигмар Габриэль: «Германские СМИ отвечают сами за себя. Тут может быть разница между Германией и другими странами. Федеральное правительство таких обвинений не выдвигает. Я говорю только за федеральное правительство».

В ответ на это высказывание глава российского внешнеполитического ведомства заметил, что считает это правильным, и назвал беспочвенными все попытки обвинить Россию во вмешательстве в выборы в ФРГ.

Сергей Лавров: «Звучат заявления, что мы пытаемся дискредитировать руководство ФРГ, повлиять на ход выборов. Я хочу сказать, что все эти обвинения абсолютно беспочвенны, и всем нам бы пошло на пользу, если бы от таких попыток обвинять во всех бедах Россию вы отказались».

Выборы в парламент ФРГ запланированы на конец сентября 2017 года. По их итогам будет определен канцлер и сформировано правительство страны.

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