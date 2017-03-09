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  • 09.03, 15:58

Путин снял с должностей 10 генералов из МВД, СК и ФСИН

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Путин снял с должностей 10 генералов из МВД, СК и ФСИН

Путин снял с должностей 10 генералов из МВД, СК и ФСИН

Президент России Владимир Путин снял с должностей десять генералов из структур МВД, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний — указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В указе сообщается, что от занимаемой должности освобождены высокопоставленные сотрудники МВД и СК. Это глава управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу Владимир Берглезов; глава СУ СКР по Приморскому краю Сергей Бобровничий; замначальника Московского университета МВД РФ им. В. Я. Кикотя Сергей Жевлакович; начальник ГУ МВД по Самарской области Сергей Солодовников; глава УМВД по Вологодской области генерал-майор полиции Виталий Федотов; старший следователь по особо важным делам при председателе СК РФ генерал-майор юстиции Александр Филин; руководитель ГУ МВД по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Иван Шаев.

В отставку отправлены два региональных прокурора — Лидия Дьяконова (Еврейская автономная область) и Сергей Легостаев (Чувашия).

Также своих должностей лишились трое начальников Федеральной службы исполнения наказаний. Это главы управлений ФСИН по Приморскому краю и по Республике Мордовия Александр Гнездилов и Рамазан Ягъяев, а также начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН Александр Новиков.

О причинах кадровых изменений не сообщается.

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