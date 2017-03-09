Убивший россиянку турок получил два пожизненных срока

Турецкий суд приговорил к двум пожизненным срокам Аталая Филиза, который застрелил россиянку и ее возлюбленного.
Филиза признали виновным в убийстве Елены Радчиковой и ее возлюбленного Гектуга Демирарслана, сына генерала ВВС Хюсейина Демирарслана. С ними преступник расправился осенью 2013 года. Филиз в Анкаре застрелил россиянку и ее друга из-за неразделенной любви.
При этом, сообщает ТАСС, имевшихся в деле улик и доказательств хватило для осуждения Филиза только по двум эпизодам. Турка также подозревали в убийстве россиянки Ольги Серегиной, с которой он состоял в романтических отношениях, и учительницы истории из Стамбула Фатмы Каикчи, которая могла знать о совершенных им преступлениях.
задержать Филиза удалось только летом 2016 года, после трех лет безуспешных поисков. Убийца смог покинуть Турцию, а затем въехал в страну по фальшивому паспорту.
Известно, что Аталай Филиз получил докторскую степень на факультете биологии в Ближневосточном техническом университете Анкары. Он работал в Париже в рамках программы по обмену студентами и преподавателями, где жил в одном доме Демирарсланом.
При этом, сообщает ТАСС, имевшихся в деле улик и доказательств хватило для осуждения Филиза только по двум эпизодам. Турка также подозревали в убийстве россиянки Ольги Серегиной, с которой он состоял в романтических отношениях, и учительницы истории из Стамбула Фатмы Каикчи, которая могла знать о совершенных им преступлениях.
задержать Филиза удалось только летом 2016 года, после трех лет безуспешных поисков. Убийца смог покинуть Турцию, а затем въехал в страну по фальшивому паспорту.
Известно, что Аталай Филиз получил докторскую степень на факультете биологии в Ближневосточном техническом университете Анкары. Он работал в Париже в рамках программы по обмену студентами и преподавателями, где жил в одном доме Демирарсланом.
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