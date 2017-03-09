Лавров назвал неприемлемой транспортную блокаду Донбасса

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемой транспортную блокада Донбасса и призвал Киев должен сделать все возможное для ее прекращения.
Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Сергей Лавров: «Нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители таких националистических — если не сказать нацистских — батальонов и всяких организаций, неприемлема».
Министр обратился к украинскому руководству с призывом «применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить». Лавров также отметил, что в настоящий момент Украина пытается представить ситуацию таким образом, словно с ее стороны уже выполнены все обязательства по минским договоренностям.
Сергей Лавров: «Не хочу ни на кого показывать пальцем, но мы слышим, что говорят наши украинские соседи, насколько воинственно звучит риторика из Киева и насколько регулярно руководство Украины пытается представить дело таким образом, что только одна Россия должна выполнять Минские договоренности, а Украина якобы уже все выполнила».
В свою очередь глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль завил, что на данный момент Берлин не видит даже минимальных предпосылок для успешного процесса политического урегулирования в Донбассе. По его мнению, сейчас не соблюдаются даже минимальные договоренности и стандарты, такие как прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, гуманитарная помощь и обмен пленными, передает РИА Новости.
Сергей Лавров: «Нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители таких националистических — если не сказать нацистских — батальонов и всяких организаций, неприемлема».
Министр обратился к украинскому руководству с призывом «применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить». Лавров также отметил, что в настоящий момент Украина пытается представить ситуацию таким образом, словно с ее стороны уже выполнены все обязательства по минским договоренностям.
Сергей Лавров: «Не хочу ни на кого показывать пальцем, но мы слышим, что говорят наши украинские соседи, насколько воинственно звучит риторика из Киева и насколько регулярно руководство Украины пытается представить дело таким образом, что только одна Россия должна выполнять Минские договоренности, а Украина якобы уже все выполнила».
В свою очередь глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль завил, что на данный момент Берлин не видит даже минимальных предпосылок для успешного процесса политического урегулирования в Донбассе. По его мнению, сейчас не соблюдаются даже минимальные договоренности и стандарты, такие как прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, гуманитарная помощь и обмен пленными, передает РИА Новости.
Комментарии