#ТЫСУПЕР!
Место встречи
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 14:26
Лавров назвал неприемлемой транспортную блокаду Донбасса. войны и вооруженные конфликты, ДНР, Киев, ЛНР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Лавров назвал неприемлемой транспортную блокаду Донбасса

комментировать

Лавров назвал неприемлемой транспортную блокаду Донбасса

Лавров назвал неприемлемой транспортную блокаду Донбасса

    Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал неприемлемой транспортную блокада Донбасса и призвал Киев должен сделать все возможное для ее прекращения.

    Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем.

    Сергей Лавров: «Нынешняя блокада Донбасса, которую устраивают представители таких националистических — если не сказать нацистских — батальонов и всяких организаций, неприемлема».

    Министр обратился к украинскому руководству с призывом «применить все свои возможности для того, чтобы эту блокаду прекратить». Лавров также отметил, что в настоящий момент Украина пытается представить ситуацию таким образом, словно с ее стороны уже выполнены все обязательства по минским договоренностям.

    Сергей Лавров: «Не хочу ни на кого показывать пальцем, но мы слышим, что говорят наши украинские соседи, насколько воинственно звучит риторика из Киева и насколько регулярно руководство Украины пытается представить дело таким образом, что только одна Россия должна выполнять Минские договоренности, а Украина якобы уже все выполнила».

    В свою очередь глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль завил, что на данный момент Берлин не видит даже минимальных предпосылок для успешного процесса политического урегулирования в Донбассе. По его мнению, сейчас не соблюдаются даже минимальные договоренности и стандарты, такие как прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, гуманитарная помощь и обмен пленными, передает РИА Новости.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru