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  • 09.03, 14:26
На НТВ — продолжение популярного детектива «Лесник». кино, НТВ, премьера. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На НТВ — продолжение популярного детектива «Лесник»

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На НТВ — продолжение популярного детектива «Лесник»

На НТВ — продолжение популярного детектива «Лесник»

На НТВ — продолжение популярного детектива «Лесник»

    13 марта на НТВ начинается показ премьерных серий детективного сериала «Лесник. Своя земля». Это продолжение истории о бывшем спецназовце Леониде Зубове, которого неизменно играет актёр Олег Штефанко.

    Он работает в тайге лесником. За несколько лет ему удалось собрать команду. Вместе с охотником Глебом Сивым (Алексей Булдаков) и старшим следователем прокуратуры Виктором Дроновым (Александр Цуркан) он успешно пресекает попытки браконьерства на своей территории, борется с незаконным предпринимательством, а также помогает жителям деревни Ольховка.

    В новом сезоне Зубову предстоит встреча с давним врагом. Это Александр Астаповский (Александр Тютин), который приезжает в тайгу наладить прибыльный бизнес. Когда-то они боролись за авторитет в местах не столь отдалённых. Тогда будущий успешный предприниматель Александр Астаповский был известен как Саша Рафинад. Сейчас между ними разгорается война за лесной массив, который для одного — «своя земля», а для другого — очередной ресурс для прибыльного бизнеса. Теперь Зубову нужно показать, кто же в лесу настоящий хозяин.

    Олег Штефанко, актер: «Крепкий и дерзкий сюжет станет более жизненным. Мой персонаж меняется: из человека, который махнул на себя рукой после заключения, он становится активным участником жизни в деревне».

    Премьера сериала «Лесник. Своя земля» 13 марта в 19:40 на НТВ.

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