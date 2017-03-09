Китай и Россия создадут подводную лодку для туристов

Китайская компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co вместе с российскими учеными собирается создать подводную лодку для перевозки туристов.
Ожидается, что субмарина будет способна перевозить от 20 до 40 пассажиров и погружаться на глубину до 24 м. При этом судно будет обладать хорошими маневренными качествами, чтобы избегать контакта с подводной живностью, кораллами и прочими препятствиями во время подводных туров.
В компании отметили, что проектом уже заинтересовались два крупных китайских туристических оператора. Также подводные лодки можно будет использовать в таких популярных среди туристов странах, как Вьетнам, Таиланд, Греция и Турция.
Первый образец подводной лодки планируется создать к концу 2017 года, передает «Интерфакс».
В компании отметили, что проектом уже заинтересовались два крупных китайских туристических оператора. Также подводные лодки можно будет использовать в таких популярных среди туристов странах, как Вьетнам, Таиланд, Греция и Турция.
Первый образец подводной лодки планируется создать к концу 2017 года, передает «Интерфакс».
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