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  • 09.03, 14:26

Китай и Россия создадут подводную лодку для туристов

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Китай и Россия создадут подводную лодку для туристов

Китай и Россия создадут подводную лодку для туристов

Китайская компания Tianjin Ostar Underwater Vehicles Co вместе с российскими учеными собирается создать подводную лодку для перевозки туристов.

Ожидается, что субмарина будет способна перевозить от 20 до 40 пассажиров и погружаться на глубину до 24 м. При этом судно будет обладать хорошими маневренными качествами, чтобы избегать контакта с подводной живностью, кораллами и прочими препятствиями во время подводных туров.

В компании отметили, что проектом уже заинтересовались два крупных китайских туристических оператора. Также подводные лодки можно будет использовать в таких популярных среди туристов странах, как Вьетнам, Таиланд, Греция и Турция.

Первый образец подводной лодки планируется создать к концу 2017 года, передает «Интерфакс».

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