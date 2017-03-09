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  • 09.03, 14:26

СМИ узнали о вернувшихся из Европы десятках тысяч разочарованных россиян

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СМИ узнали о вернувшихся из Европы десятках тысяч разочарованных россиян

СМИ узнали о вернувшихся из Европы десятках тысяч разочарованных россиян

Россияне, в разные годы уехавшие в Европу в поисках лучшей жизни, возвращаются на родину.

Как передают «Известия» со ссылкой на данные МВД и МИД, в минувшем году в страну возвратились почти 150 тысяч наших соотечественников, при этом каждый 5-й приехал из Евросоюза. Сообщается, что россияне возвращаются благодаря программе содействия добровольному переселению.

Проживший 20 лет в Париже собеседник издания по имени Ян утверждает, что речь идет о тенденции возвращения, он лично знает более двух десятков человек, которые планируют переехать в Россию. Эмигрант Ишхан признался газете, что после 12 лет жизни в Берлине и Мюнхене понял, насколько в Германии у него меньше, чем в России, перспектив устроиться на работу.

Глава комитета по международным делам верхней палаты российского парламента Константин Косачёв считает, что изменившееся отношение Запада к Москве — очевидный фактор, подталкивающий соотечественников к возвращению на родину.

Константин Косачёв, председатель комитета по международным делам Совета Федерации: «Демонизация России, ее граждан и проживающих за рубежом соотечественников — дополнительный мотивирующий повод для людей, принимающих соответствующее решение — вернуться на свою прежнюю родину».

Аналитики уверены, что количество желающих уехать из стран ЕС в Россию увеличится, если в Европе не улучшится политическая обстановка.

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