#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 12:56

Челябинские дети разрисовали 60 тысяч рублей и выбросили купюры с балкона

4 комментария

Челябинские дети разрисовали 60 тысяч рублей и выбросили купюры с балкона

Челябинские дети разрисовали 60 тысяч рублей и выбросили купюры с балкона

Полиция города Кыштыма (Челябинская область) разобралась в истории с исчезновением денег, которых недосчиталась местная семья.

К супругам, проживающим в одном из домов по улице Булдымской, накануне 8 Марта пришла семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми. После этого дружеского визита хозяева квартиры обратились в полицию и заявили, что из семейного тайника исчезли 60 тысяч рублей.

Выяснилось, что маленькие гости играли с хозяйскими детьми, нашли пачку 5-тысячных купюр, разрисовали банкноты красками, после чего сбросили с балкона. По информации «Интерфакса», деньги найти не удалось.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru