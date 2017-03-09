Челябинские дети разрисовали 60 тысяч рублей и выбросили купюры с балкона

Полиция города Кыштыма (Челябинская область) разобралась в истории с исчезновением денег, которых недосчиталась местная семья.
К супругам, проживающим в одном из домов по улице Булдымской, накануне 8 Марта пришла семейная пара с двумя несовершеннолетними детьми. После этого дружеского визита хозяева квартиры обратились в полицию и заявили, что из семейного тайника исчезли 60 тысяч рублей.
Выяснилось, что маленькие гости играли с хозяйскими детьми, нашли пачку 5-тысячных купюр, разрисовали банкноты красками, после чего сбросили с балкона. По информации «Интерфакса», деньги найти не удалось.
Выяснилось, что маленькие гости играли с хозяйскими детьми, нашли пачку 5-тысячных купюр, разрисовали банкноты красками, после чего сбросили с балкона. По информации «Интерфакса», деньги найти не удалось.
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