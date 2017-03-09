#ТЫСУПЕР!
Суд присяжных
Суд присяжных 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 12:56

Глава МИД ФРГ заявил об опасности новой гонки вооружений в Европе

комментировать

Глава МИД ФРГ заявил об опасности новой гонки вооружений в Европе

Глава МИД ФРГ заявил об опасности новой гонки вооружений в Европе

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил озабоченность, что в Европе может начаться новый виток гонки вооружений.

Такое заявление глава МИД ФРГ сделал перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.

Зигмар Габриэль: «У нас существует озабоченность, что в Европе может возникнуть новая спираль гонки вооружений. Сейчас рано говорить о том, каким образом и в каком направлении мы могли бы продвинуться, чтобы не допустить этого».

При этом Зигмар Габриэль отметил, что со своей стороны Германия продемострировала, что «является надежным партнером». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен продолжить начатый в ходе недавних контактов в Бонне и Мюнхене диалог «в более конкретном и подробном режиме», чтобы решить, как по линии внешнеполитических ведомств помочь процессам, которые начинают активизироваться в сфере торговли, экономики, инвестиций, передает ТАСС.



Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru