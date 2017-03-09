Глава МИД ФРГ заявил об опасности новой гонки вооружений в Европе

Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль выразил озабоченность, что в Европе может начаться новый виток гонки вооружений.
Такое заявление глава МИД ФРГ сделал перед встречей с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве.
Зигмар Габриэль: «У нас существует озабоченность, что в Европе может возникнуть новая спираль гонки вооружений. Сейчас рано говорить о том, каким образом и в каком направлении мы могли бы продвинуться, чтобы не допустить этого».
При этом Зигмар Габриэль отметил, что со своей стороны Германия продемострировала, что «является надежным партнером». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен продолжить начатый в ходе недавних контактов в Бонне и Мюнхене диалог «в более конкретном и подробном режиме», чтобы решить, как по линии внешнеполитических ведомств помочь процессам, которые начинают активизироваться в сфере торговли, экономики, инвестиций, передает ТАСС.
Зигмар Габриэль: «У нас существует озабоченность, что в Европе может возникнуть новая спираль гонки вооружений. Сейчас рано говорить о том, каким образом и в каком направлении мы могли бы продвинуться, чтобы не допустить этого».
При этом Зигмар Габриэль отметил, что со своей стороны Германия продемострировала, что «является надежным партнером». В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что намерен продолжить начатый в ходе недавних контактов в Бонне и Мюнхене диалог «в более конкретном и подробном режиме», чтобы решить, как по линии внешнеполитических ведомств помочь процессам, которые начинают активизироваться в сфере торговли, экономики, инвестиций, передает ТАСС.
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