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  • 09.03, 08:22

Датский школьник раскопал истребитель с останками пилота: фото

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  • Фото: @CNN /twitter.com
Датский школьник раскопал истребитель с останками пилота: фото

Датский школьник раскопал истребитель с останками пилота: фото

Датский школьник раскопал истребитель с останками пилота: фото
  • Фото: @CNN /twitter.com

    • В Дании 14-летний школьник обнаружил самолет времен Второй мировой войны, выполняя задание по истории.

    Даниэль Кристиансен и помогавший ему отец наткнулись на обломки немецкого истребителя близ населенного пункта Биркелсе. Предположительно, Кристиансены нашли самолет фирмы «Мессершмитт».

    Чтобы добраться до остальных фрагментов, Кристиансены наняли экскаватор. В ходе раскопок обнаружились кости и частицы одежды. Предположительно, крушение самолета произошло в конце 1944 года.

    Находкой теперь занимается исторический музей Северной Ютландии. Возможно, скоро личность пилота удастся установить. Эксперты предполагают, что пилот вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг.

    Местная полиция уведомила немецких дипломатов о находке, сообщает ТАСС.

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