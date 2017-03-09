Датский школьник раскопал истребитель с останками пилота: фото

В Дании
14-летний школьник обнаружил самолет времен Второй мировой войны, выполняя задание по истории.
Даниэль Кристиансен и помогавший ему отец наткнулись на обломки немецкого истребителя близ населенного пункта Биркелсе. Предположительно, Кристиансены нашли самолет фирмы «Мессершмитт».
Чтобы добраться до остальных фрагментов, Кристиансены наняли экскаватор. В ходе раскопок обнаружились кости и частицы одежды. Предположительно, крушение самолета произошло в конце 1944 года.
Находкой теперь занимается исторический музей Северной Ютландии. Возможно, скоро личность пилота удастся установить. Эксперты предполагают, что пилот вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг.
Местная полиция уведомила немецких дипломатов о находке, сообщает ТАСС.
Чтобы добраться до остальных фрагментов, Кристиансены наняли экскаватор. В ходе раскопок обнаружились кости и частицы одежды. Предположительно, крушение самолета произошло в конце 1944 года.
Находкой теперь занимается исторический музей Северной Ютландии. Возможно, скоро личность пилота удастся установить. Эксперты предполагают, что пилот вылетел с учебной авиабазы, которая располагалась в близлежащем городе Ольборг.
Местная полиция уведомила немецких дипломатов о находке, сообщает ТАСС.
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