В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре детям

Национальный траур объявлен в Гватемале в связи с гибелью 20 детей при пожаре в приюте.
По последним данным, в больнице скончалась одна из пострадавших при пожаре. Число погибших возросло до 20. Еще более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.
Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование трагедии. Ранее сообщалось, что дети поджигали матрасы в знак протеста против жестокого обращения, и пожар начался именно из-за этого.
Напомним, трагедия произошла накануне в центре реабилитации жертв семейного насилия.
Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование трагедии. Ранее сообщалось, что дети поджигали матрасы в знак протеста против жестокого обращения, и пожар начался именно из-за этого.
Напомним, трагедия произошла накануне в центре реабилитации жертв семейного насилия.
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