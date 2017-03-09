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  • 09.03, 06:51
В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре детям. дети и подростки, пожары, траур. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре детям

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  • Фото Reuters © 2017, Saul Martinez
В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре детям

В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре детям

В Гватемале объявлен трехдневный траур по погибшим в пожаре детям
  • Фото Reuters © 2017, Saul Martinez

    • Национальный траур объявлен в Гватемале в связи с гибелью 20 детей при пожаре в приюте.

    По последним данным, в больнице скончалась одна из пострадавших при пожаре. Число погибших возросло до 20. Еще более 10 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает РИА Новости.

    Генеральная прокуратура Гватемалы начала расследование трагедии. Ранее сообщалось, что дети поджигали матрасы в знак протеста против жестокого обращения, и пожар начался именно из-за этого.

    Напомним, трагедия произошла накануне в центре реабилитации жертв семейного насилия.

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