В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

На
юго-западе Китая четверо человек отравились насмерть ядовитыми парами при попытке разграбления древней гробницы.
Все произошло в уезде Сишуй юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. 7 марта шестеро мужчин принесли в больницу на руках своего товарища, находившегося без сознания. Медикам они представились шахтерами и рассказали, что их друг отравился парами газа на одной из угольных шахт.
Пока врачи пытались спасти жизнь пострадавшего, сознание потеряли еще трое мужчин. Персоналу больницы показался подозрительным рассказ пришельцев, так как в данном районе шахт нет. Прибывшим полицейским мужчины признались, что в составе группы из 10 человек занимались разграблением древнего захоронения.
Трое расхитителей умерли внутри гробницы, еще один скончался в больнице, четверо находятся под наблюдением врачей. Еще двое не пострадали, так как находились снаружи, они задержаны. Грабители предположили, что отравились парами газа от отработанного топлива в генераторе, который они доставили в гробницу.
Захоронение, предположительно относящееся к эпохе династии Сун (960 — 1279 гг.), уже неоднократно пытались разграбить приезжие искатели древностей, отмечает ТАСС.
Пока врачи пытались спасти жизнь пострадавшего, сознание потеряли еще трое мужчин. Персоналу больницы показался подозрительным рассказ пришельцев, так как в данном районе шахт нет. Прибывшим полицейским мужчины признались, что в составе группы из 10 человек занимались разграблением древнего захоронения.
Трое расхитителей умерли внутри гробницы, еще один скончался в больнице, четверо находятся под наблюдением врачей. Еще двое не пострадали, так как находились снаружи, они задержаны. Грабители предположили, что отравились парами газа от отработанного топлива в генераторе, который они доставили в гробницу.
Захоронение, предположительно относящееся к эпохе династии Сун (960 — 1279 гг.), уже неоднократно пытались разграбить приезжие искатели древностей, отмечает ТАСС.
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