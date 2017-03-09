#ТЫСУПЕР!
Адвокат
Адвокат 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.03, 05:20

В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

комментировать

В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

В Китае скончались четверо расхитителей древней гробницы

На юго-западе Китая четверо человек отравились насмерть ядовитыми парами при попытке разграбления древней гробницы.

Все произошло в уезде Сишуй юго-западной китайской провинции Гуйчжоу. 7 марта шестеро мужчин принесли в больницу на руках своего товарища, находившегося без сознания. Медикам они представились шахтерами и рассказали, что их друг отравился парами газа на одной из угольных шахт.

Пока врачи пытались спасти жизнь пострадавшего, сознание потеряли еще трое мужчин. Персоналу больницы показался подозрительным рассказ пришельцев, так как в данном районе шахт нет. Прибывшим полицейским мужчины признались, что в составе группы из 10 человек занимались разграблением древнего захоронения.

Трое расхитителей умерли внутри гробницы, еще один скончался в больнице, четверо находятся под наблюдением врачей. Еще двое не пострадали, так как находились снаружи, они задержаны. Грабители предположили, что отравились парами газа от отработанного топлива в генераторе, который они доставили в гробницу.

Захоронение, предположительно относящееся к эпохе династии Сун (960 — 1279 гг.), уже неоднократно пытались разграбить приезжие искатели древностей, отмечает ТАСС.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru