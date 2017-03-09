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  • 09.03, 03:49

Французский певец Джонни Холлидей болен раком

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  • Фото Reuters © 2017, Charles Platiau
Французский певец Джонни Холлидей болен раком

Французский певец Джонни Холлидей болен раком

Французский певец Джонни Холлидей болен раком
  • Фото Reuters © 2017, Charles Platiau

    • Французский рок-исполнитель Джонни Холлидей заявил, что проходит лечение в связи с онкологическим заболеванием.

    Певец разместил в своем Twitter заявление о том, что рак у него нашли несколько месяцев назад. По словам Холлидея, им занимаются отличные специалисты, и его жизни ничего не угрожает.


    73-летний Холлидей отметил, что делает заявление, чтобы развеять слухи о своем состоянии. Музыкант пообещал поклонникам скорую встречу на сцене.

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