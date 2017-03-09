Французский певец Джонни Холлидей болен раком

Певец разместил в своем Twitter заявление о том, что рак у него нашли несколько месяцев назад. По словам Холлидея, им занимаются отличные специалисты, и его жизни ничего не угрожает.73-летний Холлидей отметил, что делает заявление, чтобы развеять слухи о своем состоянии. Музыкант пообещал поклонникам скорую встречу на сцене.