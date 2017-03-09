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  • 09.03, 00:47

Госдеп США настаивает на нарушении Россией договора о РСМД

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Госдеп США настаивает на нарушении Россией договора о РСМД

Госдеп США настаивает на нарушении Россией договора о РСМД

В госдепартаменте США настаивают, что Москва нарушила свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Марк Тонер, представитель Госдепа США: «Мы думаем, что Россия по-прежнему нарушает свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности».

При этом он не стал раскрывать детали о том, какую именно ракету, по данным Вашингтона, испытала Россия. По его словам, «это вопрос разведки», передает «Интерфакс».

Отвечая на вопрос, обсуждал ли этот вопрос госсекретарь США Рекс Тиллерсон с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Тонер сообщил, что США донесли свою озабоченность до российской стороны.

Ранее в нарушении «духа и буквы» договора о РСМД Россию обвинил Пентагон.

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