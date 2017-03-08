В Стамбуле исламисты напали на отмечавших 8 Марта студенток

Группа мужчин с криками «Аллаху акбар» ворвалась в кампус университета Бильги в Стамбуле и атаковала студенток во время мероприятия, посвященного Международному женского дню.
Около 20 человек напали на студенток, собравшихся у стенда, посвященного 8 Марта. Произошла потасовка, в ходе которой пострадали несколько девушек. Задержаны 6 человек, сообщает РИА Новости.
Прокуратура возбудила в связи с нападением дело. Среди участников атаки оказались студенты университета, по отношению к которым могут быть применены дисциплинарные меры.
По предварительным данным, нападение на женщина совершили приверженцы радикального ислама, во время атаки они кричали «Аллаху акбар».
She was injured when Islamists attacked the #InternationalWomensDay activity at Bilgi Üniversitesi, Istanbul. pic.twitter.com/hPkqkzXYcr— Zafar Shayan (@ZafarShayan) 8 марта 2017 г.
Прокуратура возбудила в связи с нападением дело. Среди участников атаки оказались студенты университета, по отношению к которым могут быть применены дисциплинарные меры.
По предварительным данным, нападение на женщина совершили приверженцы радикального ислама, во время атаки они кричали «Аллаху акбар».
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