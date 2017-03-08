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  • 08.03, 21:46
Экс-невесте Прохора Шаляпина подарили Bentley за 20 миллионов. 8 Марта, автомобили, знаменитости, подарки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Экс-невесте Прохора Шаляпина подарили Bentley за 20 миллионов

5 комментариев
<nobr>Экс-невесте</nobr> Прохора Шаляпина подарили Bentley за 20 миллионов

Экс-невесте Прохора Шаляпина подарили Bentley за 20 миллионов

<nobr>Экс-невесте</nobr> Прохора Шаляпина подарили Bentley за 20 миллионов
  • Фото: annakalash /instagram.com

    • Новый возлюбленный актрисы Анны Калашниковой подарил ей на 8 Марта автомобиль Bentley Bentayga стоимостью в 20 миллионов рублей.

    Анна Калашникова: «Я так счастлива. Эта машина — полный эксклюзив. Уникальная модель, а цвет — единственный в Москве. Спасибо любимому».

    Несмотря на то, что певица с гордостью демонстрирует подарки своего нового бойфренда, имя мужчины Анна пока называть не хочет, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    Анна Калашникова: «Счастье любит тишину. Могу только сказать, что это тот же человек, что подарил мне Range Rover. Мы познакомились с ним на второй день после того, как я сделала операцию по увеличению груди. За несколько дней до этого я осталась без водителя и обзванивала подруг с просьбой забрать меня из клиники. Сама сесть за руль я не могла. Помочь вызвался один из моих знакомых».

    Стоит отметить, что о мужчинах Анны Калашниковой известно немного. Самым громким считается ее союз с Прохором Шаляпиным. Молодые люди встречались несколько лет и была даже назначена дата свадьбы, но за месяц до церемонии они расстались.

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