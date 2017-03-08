Экс-невесте Прохора Шаляпина подарили Bentley за 20 миллионов

Новый возлюбленный актрисы Анны Калашниковой подарил ей на 8 Марта автомобиль Bentley Bentayga стоимостью в 20 миллионов рублей.
Анна Калашникова: «Я так счастлива. Эта машина — полный эксклюзив. Уникальная модель, а цвет — единственный в Москве. Спасибо любимому».
Несмотря на то, что певица с гордостью демонстрирует подарки своего нового бойфренда, имя мужчины Анна пока называть не хочет, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Анна Калашникова: «Счастье любит тишину. Могу только сказать, что это тот же человек, что подарил мне Range Rover. Мы познакомились с ним на второй день после того, как я сделала операцию по увеличению груди. За несколько дней до этого я осталась без водителя и обзванивала подруг с просьбой забрать меня из клиники. Сама сесть за руль я не могла. Помочь вызвался один из моих знакомых».
Стоит отметить, что о мужчинах Анны Калашниковой известно немного. Самым громким считается ее союз с Прохором Шаляпиным. Молодые люди встречались несколько лет и была даже назначена дата свадьбы, но за месяц до церемонии они расстались.
Несмотря на то, что певица с гордостью демонстрирует подарки своего нового бойфренда, имя мужчины Анна пока называть не хочет, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Анна Калашникова: «Счастье любит тишину. Могу только сказать, что это тот же человек, что подарил мне Range Rover. Мы познакомились с ним на второй день после того, как я сделала операцию по увеличению груди. За несколько дней до этого я осталась без водителя и обзванивала подруг с просьбой забрать меня из клиники. Сама сесть за руль я не могла. Помочь вызвался один из моих знакомых».
Стоит отметить, что о мужчинах Анны Калашниковой известно немного. Самым громким считается ее союз с Прохором Шаляпиным. Молодые люди встречались несколько лет и была даже назначена дата свадьбы, но за месяц до церемонии они расстались.
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