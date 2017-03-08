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  • 08.03, 20:14

На юге Москве неизвестный захватил заложника

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На юге Москве неизвестный захватил заложника

На юге Москве неизвестный захватил заложника

В полицию поступили сообщения от очевидцев о том, что мужчина забаррикадировался в квартире, в которой удерживает заложников.

С правоохранителями связались жильцы дома на улице Мусы Джалила на юге Москвы. По их словам, сосед заперся в квартире и начал угрожать устроить взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент произошел во втором подъезде 12-этажного жилого дома №14.

Источник: «Сейчас полицейские ведут с ним переговоры. По предварительным данным, бомб и иных взрывных устройств у него нет».

Прибывшие на место полицейские установили, что в квартире находится один заложник, которого нападавший удерживает под угрозой ножа, передает ТАСС. Сотрудники Росгвардии готовятся к штурму. Из подъезда дома эвакуировали людей. Само здание было оцеплено стражами порядка. Поблизости дежурят бригады скорой помощи.

По предварительным данным, нападавший находится в неадекватном состоянии — он выкрикивает в окно бессвязные фразы. Предположительно, он пьян.


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