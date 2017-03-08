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  • 08.03, 18:43

Обрушилось знаменитое Лазурное окно на Мальте

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Обрушилось знаменитое Лазурное окно на Мальте

Обрушилось знаменитое Лазурное окно на Мальте

Обрушилось знаменитое Лазурное окно на Мальте
  • Фото: @JosephMuscat_JM /twitter.com

    • 28-метровая известковая скала естественного происхождения, которая была известна как Лазурное окно, сегодня обрушилась.

    Она находилась на западе мальтийского острова Гоцо и входила в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Обрушение произошло в результате сильных штормов.

    В течение долгих лет арка подвергалась естественной коррозии. От Лазурного окна в последние годы регулярно отпадали куски известняка, из которого оно состояло. В 2013 году ученые отмечали, что скале не грозит немедленное разрушение, но рано или поздно она исчезнет.

    Произошло это сегодня. Вершина арки обвалилась, пишет Times of Malta. На случившееся уже отреагировал премьер Мальты Джозеф Мускат. Он назвал новость о разрушении скалы душераздирающей.

    Джозеф Мускат: «Составлявшиеся на протяжении многих лет отчеты показывали, что эта достопримечательность будет сильно повреждена естественной коррозией. Этот печальный день настал».




    Арка была популярна у местных жителей и туристов. После новости о ее обрушении к оставшимся частям скалы отправились десятки людей.

    Обрушилось знаменитое Лазурное окно на Мальте. ЮНЕСКО, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: Darrin Zammit Lupi /REUTERS

    Скала привлекала своим необычным видом не только отдыхающих, она также интересовала представителей киноиндустрии. Ее можно увидеть в фильмах «Битва титанов», который вышел в 1981 году, «Граф Монте-Кристо», появившемся на экранах в 2002, и в популярном телесериале «Игра престолов».

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