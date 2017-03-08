8 Марта в истории: 100 лет назад в России зародилось феминистское движение

Ровно сто лет назад прядильщицы петроградской фабрики «Невка» вышли на демонстрацию, которая в чем-то стала предтечей Февральской революции и российского феминистского движения. С тех пор прекрасную половину в нашей стране уж точно не стоило называть слабой. А история показала, что именно женщины оказывались в авангарде многих судьбоносных событий.

В 1917 году 8 Марта в Петрограде встречали без конфет и тюльпанов. Прядильщицы с фабрики «Невка» вышли на демонстрацию, скандируя «Хлеба!» и «Нет войне!». Это стало спусковым крючком революции. Через четыре дня Николай II отрекся от престола.



Всеобщее избирательное право, декретный отпуск, упрощение разводов, право на аборт (его отменят в 1936-м) — революция принесла новые законы и новые нравы.



Царский режим давил на грудь не только пролетариям, но и аристократии с буржуазией. В начале XX века ни одна уважающая себя дама не выходила из дома без жесткого корсета. Также надо было надеть панталоны, нижнюю кофту, нижнюю юбку, а то и не одну, и только после этого — выйти в свет. В свете революции это все признали старомодным, а вместо корсета появился бюстодержатель (так раньше называли бюстгальтер).



При этом и белье, и наряды делали женщины для женщин. Надежда Ламанова — главный модельер 20-х. В рамках высокой моды того времени ею было создано платье из головного платка, а также кафтан из двух полотенец. Ее соратница Вера Мухина создала пальто из солдатской шинели. И это не просто носилось — советский авангард гремел на весь мир, а в 2016-м стал вдохновением для создателей формы сборной России на Олимпиаде в Рио.



Возникшие лозунги тогда звучали так: «Грамотность — залог раскрепощения», «Кооперация освобождает от печного горшка», «Долой кухонное рабство!». Последний лозунг застыл не только на плакатах, но и в градостроении.



Знаменитый Дом на набережной — тоже отчасти памятник эмансипации. Огромный жилой комплекс для партийной верхушки с собственной столовой, яслями, кинотеатром, электростанцией, с огромными квартирами — до двухсот метров. При этом кухни — крошечные, как в хрущевке, потому что готовить было не надо.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Алины Репиной.