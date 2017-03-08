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  • 08.03, 17:12
«Из России с любовью»: активисты поздравили с 8 Марта жительниц Нью-Йорка и Лондона. 8 Марта, Нью-Йорк, цветы, Великобритания, Лондон, торжества и праздники, женщины, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Из России с любовью»: активисты поздравили с 8 Марта жительниц Нью-Йорка и Лондона

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«Из России с любовью»: активисты поздравили с 8 Марта жительниц <nobr>Нью-Йорка</nobr> и Лондона

«Из России с любовью»: активисты поздравили с 8 Марта жительниц Нью-Йорка и Лондона

«Из России с любовью»: активисты поздравили с 8 Марта жительниц <nobr>Нью-Йорка</nobr> и Лондона

    В Соединённых Штатах — стране победившего женского равноправия 8 Марта не отмечают. Но группа наших соотечественников решила подарить американкам праздничное настроение.

    В центре Нью-Йорка россияне преподносили алые розы всем проходящим мимо женщинам. Американки улыбались и цветы принимали с явным удовольствием.

    Как и жительницы Лондона — они сегодня тоже получили розы от россиян. Этот флешмоб назвали «Из России с любовью». Многие иностранки удивлялись, когда узнавали, что женский день в России не только праздник, но и выходной.

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