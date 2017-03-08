«Из России с любовью»: активисты поздравили с 8 Марта жительниц Нью-Йорка и Лондона

В Соединённых Штатах — стране победившего женского равноправия 8 Марта не отмечают. Но группа наших соотечественников решила подарить американкам праздничное настроение.

В центре Нью-Йорка россияне преподносили алые розы всем проходящим мимо женщинам. Американки улыбались и цветы принимали с явным удовольствием.



Как и жительницы Лондона — они сегодня тоже получили розы от россиян. Этот флешмоб назвали «Из России с любовью». Многие иностранки удивлялись, когда узнавали, что женский день в России не только праздник, но и выходной.