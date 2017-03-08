В Burger King в Москве произошла массовая драка из-за столика

В ресторане быстрого питания Burger King на Бирюлёвской улице в Москве произошла массовая драка с применением холодного оружия.
Как сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва», инцидент произошел накануне вечером. Две компании молодых людей не поделили свободный столик.
Офицер ГУ МВД России по Москве: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 22:20 в кафе в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, неизвестный нанес резаную рану левой кисти гражданину 1981 года рождения, администратору кафе, который доставлен в медучреждение».
На следующий день стало известно, что в драке также пострадал молодой человек 1994 года рождения. Он самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.
Другие обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Офицер ГУ МВД России по Москве: «Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 22:20 в кафе в ходе возникшей ссоры, переросшей в драку, неизвестный нанес резаную рану левой кисти гражданину 1981 года рождения, администратору кафе, который доставлен в медучреждение».
На следующий день стало известно, что в драке также пострадал молодой человек 1994 года рождения. Он самостоятельно обратился в больницу и был госпитализирован.
Другие обстоятельства и детали произошедшего устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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